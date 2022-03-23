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Общество

18 резервных источников электроснабжения закупит Псковская область в 2022 году

23 марта 2022 года, 10:01

В 2022 году Псковская область закупит 18 резервных источников снабжения электроэнергии. Из областного резервного фонда на эти цели выделят 15 млн рублей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале.

18 резервных источников электроснабжения закупит Псковская область в 2022 году

Источник: pixabay.com

Вопросы обеспечения энергобезопасности субъектов Северо-Запада и проработка мер по повышению надёжности обеспечения людей энергоресурсами были рассмотрены на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе.

«Тема особенно важная для Псковской области, где 95% электросетей более 25 лет не видели серьёзного ремонта», – подчеркнул Михаил Ведерников и отметил, что план первоочередных мероприятий был проработан вместе с Россетями.

Кроме того, по словам губернатора, компанией были закуплены первые четыре резервных источника снабжения электроэнергии для социально-значимых бюджетных учреждений Псковской области, расчищены просеки на наиболее сложных участках и заменены опоры линий электропередач. Михаил Ведерников также заявил, что в текущем году регион планирует закупить еще 18 резервных источников электроснабжения.

«Полпред пообещал поддержать наш регион в вопросе финансирования программы модернизации энергосети, чтобы мы как можно быстрее могли начать все необходимые работы», – сообщил губернатор Псковской области.

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