В семи зданиях на улице Яна Фабрициуса в Пскове восстановили водоснабжение

Специалисты восстановили водоснабжение в семи из девяти зданий на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Он сообщил, что 21 марта пять жилых домов и четыре административных здания, включая детский сад, на улице Яна Фабрициуса по вине подрядчика, проводящего капитальный ремонт улицы, остались без холодного водоснабжения. Рабочие повредили водопроводную трубу.

В семи из девяти зданий удалось оперативно восстановить водоснабжение, написал Борис Елкин. Дом №28 и районный отдел железнодорожной полиции все еще остаются без воды. Глава администрации города Пскова сообщил, на место доставлена специализированная машина «Горводоканала», чтобы обеспечить жителей питьевой водой.

Устранение аварии продолжается. Борис Елкин заявил, что 23 марта водоснабжение полностью восстановят. Он также сообщил, что компенсировать издержки подрядная организация будет за свой счет.