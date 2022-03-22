Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Первого в стране спекулянта сахаром поймали в Казани

22 марта 2022 года, 13:37

В Казани поймали первого в России спекулянта сахаром, сообщают федеральные СМИ. Мужчина рассчитывал сбыть сахар по завышенной цене. Всего он намеревался продать 50 килограммов продукта.

При этом оказалось, что при себе у «продавца» нет ни декларации о соответствии, ни регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Теперь ему придётся заплатить штрафы за отсутствие этих документов.

При этом ранее заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что никаких проблем с сахаром в стране нет, он производится на территории России и в достаточном количестве.

Он заметил, что похожая ситуация была в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. «Ажиотажный спрос в тот период был намного больше, чем сейчас. То есть он был на все категории продуктов питания. Не только сахар, не только гречка, не только мука, но и мясо, курица, рыба, консервы – сметалось всё. И при этом мы не видели пустых полок. Таким образом, и Правительство, и производители, и торговля, российский ритейл доказали свою состоятельность и способность обеспечить население всеми необходимыми продуктами питания без перебоев», - подчеркнул заместитель министра.

На данный момент, по его словам, повышенный спрос наблюдается на две позиции — соль и сахар — люди закупили продуктов уже на полгода вперёд. Виктор Евтухов отметил, что перебои с этими продуктами случаются только в крупном ритейле, который, как и производители, принял решение о предельно допустимой наценке не более 5%. Поэтому цена в крупном ритейле значительно отличается от стоимости в малой и средней торговле, где никаких проблем с наличием сахара и соли нет.

Замминистра заметил, что сложившейся ситуацией воспользовались перекупщики, которые закупают товары в торговых сетях и перепродают. Поэтому в магазинах вводились ограничения на количество товара в одни руки.

«Я ещё раз хочу сказать, что сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем с этим. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас. И я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится. Мы уже видим сокращение спроса. Просто хочется призвать население не делать вложение в этот продукт на месяцы или, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, так как у нас продукты питания, как известно, не принимаются обратно», - заключил заместитель министра.  

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Переменная облачность ожидается в Псковской области 23 марта
В ближайшее время светофор на Октябрьской площади в Пскове восстановят
До 1 апреля стационарные учреждения соцзащиты Псковской области переведут в открытый режим работы
Алексей Кириллов: Новый законопроект сделает выбор управляющей компании невозможным
Около 8 млн рублей направят на новое оборудование для великолукского Центра специального образования №3
Почти 230 человек заразились коронавирусом в Псковской области 21 марта
Авиарейс из Минеральных Вод в Калининград через Псков состоится 24 марта
Почти на 40% выполнен годовой план по вводу жилья в Псковской области
Разработку плана по сохранению Церкви Николы Вратаря и Никольской башни завершили в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Увидеть - и остаться

Экономика / Туризм
22 марта 09:54

Увидеть - и остаться

Как и чем заманивают туристов в Псковскую область

Снежные люди

Экономика
19 марта 13:26

Снежные люди

Владимир Селиверстов: Мальская долина любого, кто туда приезжает, затягивает
Псковский хлебокомбинат: Запасы сырья на предприятии есть

Экономика
17 марта 11:06

Псковский хлебокомбинат: Запасы сырья на предприятии есть