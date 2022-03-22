Первого в стране спекулянта сахаром поймали в Казани

В Казани поймали первого в России спекулянта сахаром, сообщают федеральные СМИ. Мужчина рассчитывал сбыть сахар по завышенной цене. Всего он намеревался продать 50 килограммов продукта.

При этом оказалось, что при себе у «продавца» нет ни декларации о соответствии, ни регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Теперь ему придётся заплатить штрафы за отсутствие этих документов.

При этом ранее заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что никаких проблем с сахаром в стране нет, он производится на территории России и в достаточном количестве.

Он заметил, что похожая ситуация была в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. «Ажиотажный спрос в тот период был намного больше, чем сейчас. То есть он был на все категории продуктов питания. Не только сахар, не только гречка, не только мука, но и мясо, курица, рыба, консервы – сметалось всё. И при этом мы не видели пустых полок. Таким образом, и Правительство, и производители, и торговля, российский ритейл доказали свою состоятельность и способность обеспечить население всеми необходимыми продуктами питания без перебоев», - подчеркнул заместитель министра.

На данный момент, по его словам, повышенный спрос наблюдается на две позиции — соль и сахар — люди закупили продуктов уже на полгода вперёд. Виктор Евтухов отметил, что перебои с этими продуктами случаются только в крупном ритейле, который, как и производители, принял решение о предельно допустимой наценке не более 5%. Поэтому цена в крупном ритейле значительно отличается от стоимости в малой и средней торговле, где никаких проблем с наличием сахара и соли нет.

Замминистра заметил, что сложившейся ситуацией воспользовались перекупщики, которые закупают товары в торговых сетях и перепродают. Поэтому в магазинах вводились ограничения на количество товара в одни руки.

«Я ещё раз хочу сказать, что сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем с этим. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас. И я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится. Мы уже видим сокращение спроса. Просто хочется призвать население не делать вложение в этот продукт на месяцы или, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, так как у нас продукты питания, как известно, не принимаются обратно», - заключил заместитель министра.