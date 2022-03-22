Почти на 40% выполнен годовой план по вводу жилья в Псковской области

В Псковской области план по вводу жилья на 2022 году уже выполнили почти на 38%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Согласно данным комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, за прошедшие два месяца 2022 года в Псковской области ввели более 100 тыс. кв метров жилья. Из них порядка 54 тыс. кв метров жилых площадей была введена населением.

В региональной администрации отметили, что в текущем году темпы строительства значительно превышают показатели прошлого года, когда за аналогичный период было введен чуть больше 48 тыс. кв метров.

В рамках реализации проекта «Жилье» Псковской области на 2022 год установлен показатель «Объем жилищного строительства» в объеме 266 тыс. кв метров. В прошлом году в регионе ввели свыше 314 тыс. кв метров жилья, превысив, тем самым, установленные для субъекта плановые показатели.

В администрации Псковской области подчеркнули, что на федеральном и на региональном уровнях на данный момент разрабатываются меры поддержки строительной сферы. Кроме того, под председательством губернатор региона Михаила Ведерникова также проводятся оперативные штабы по обеспечению устойчивого функционирования экономики Псковской области. На них рассматриваются особенности ключевых для области проектов и механизмы поддержки различных отраслей.