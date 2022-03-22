В Риге арестовали автора одного из русскоязычных ютуб-каналов по военной тематике

В Риге арестовали автора одного из главных русскоязычных каналов на Ютубе по военной тематике. Как сообщает Телеграм-канал Readovka, европейские власти из-за пророссийской направленности роликов хотят обвинить блогера в госизмене.

Одной из главных любительских и патриотических площадок Ютуб-канал по военной тематике «История окружения» стал в последние недели марта. Автор канала Кирилл Федоров публиковал в нем различные разборы боевых действий, не скрывая своих пророссийских позиций. Данные ролики по военной тематике выходили в тренды Ютуба, набирая миллионы просмотров, что и не понравилось европейским властям.

Кирилл Федоров постоянно проживал на территории Латвии, однако недавно решил эмигрировать в Россию из-за ухудшения внешнеполитической ситуации. Кроме того, с момента начала специальной военной операции на Украине блогеру стали регулярно поступать угрозы с навязчивыми призывами сменить направленность своих видеороликов на антироссийскую, обещая, при отказе, проблемы с властями.

Однако 17 марта автор канала «История окружения» был задержан в квартире родителей органами государственной безопасности без объяснения причин. Арест произошел буквально перед самым его отъездом. Через 48 часов после задержания, которые положены по европейским законам, блогера так и не выпустили. Адвокату и родственникам, в свою очередь, пригрозили, что если они будут общаться с российской прессой, то у них также будут проблемы.

Блогера, как отмечает Readovka, задержали по обращению в Латвию европейских властей. Кирилла Федорова обвиняют в сотрудничестве с Россией. В скором времени автору Ютуб-канала «История окружения» предъявят обвинение в государственной измене, инкриминируя, в частности, сотрудничество с российской разведкой.

В настоящее время осложняет ситуацию то, что Кирилл Федоров является гражданином Латвии и на его родственников, который находятся в Риге, оказывается давление. Так, они крайне запуганы и боятся с кем-либо говорить.

«Очевидно, что европейские власти будут использовать это дело с целью оказания давления на всех, кто оказывает хоть какую-то медийную поддержку России. В современной Европе двух мнений по вопросу нашей страны быть, увы, уже не может», – прокомментировали в Телеграм-канале Readovka.