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Общество

205 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в Псковской области за неделю

22 марта 2022 года, 10:53

За прошедшую неделю, с 14 по 20 марта, за нарушение масочного режима на сумму от одной тысячи рублей оштрафовали 205 жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службы региональных судов.

Всего суды Псковской области за данный период рассмотрели 252 дела об административных правонарушениях в рамках ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)). Из них 37 человек получили предупреждения. По 10 делам были приняты иные процессуальные решения.

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