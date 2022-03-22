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Общество

Более 100 тонн рыбы экспортировали предприятия Псковской области в феврале

22 марта 2022 года, 10:37

В феврале 2022 года предприятия Псковской области экспортировали 105,2 тонн рыбы и рыбной продукции и 1 тыс. тонн мяса и мясосырья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животноводческая продукция, произведенная псковскими предприятиями, была экспортирована в Литву, Вьетнам, Эстонию и страны СНГ. Требуемая документация была оформлена государственными инспекторами в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями стран-импортёров.

В Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора также подчеркнули, что с территории Псковской области в феврале текущего года экспортировали почти на 200 тонн животноводческой продукции больше, чем в январе.

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