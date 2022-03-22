Администрация Великих Лук требует снести незаконно построенный пятиэтажный дом

Администрация Великих Лук направила исковое заявления в Великолукский городской суд с требованием сноса незаконно построенного пятиэтажного дома. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Самовольная постройка расположена в Великих Луках на улице Лизы Чайкиной, 7.

В обоснование искового заявления городская администрация указала, что собственнику на праве собственности принадлежит земельный участком, на котором разрешена только среднеэтажная жилая застройка.

Кроме того, участок имеет и ограничения в использовании. Он расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Великие Луки, XII – XVIII в.в., расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, на левом берегу реки Ловати набережная реки Рябики и в районе улиц Силина и Сергиевой слободы» – зоны с особыми условиями использования территорий.

Уведомление о выявлении незаконно построенного здания на улице Лизы Чайкиной, 7 поступило в администрацию Великих Лук из комитета по региональному надзору и контролю Псковской области 7 декабря 2021 года. Согласно уведомлению, на земельном участке, который принадлежит ответчику, зафиксирован факт возведения пятиэтажного односекционного многоквартирного жилого дома без получения необходимых согласований. Разрешение на его строительство также не выдавалось.

Согласно исковому заявлению, администрация Великих Лук просит признать спорное здание самовольной постройкой и обязать собственника снести его в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения городского суда. Заявление было принято к производству. На данный момент назначено судебное заседание.