Оставшиеся новогодние украшения демонтируют в Пскове

«Кто-то новогодние елки выносит на улицу в мае. Сегодня поручил снимать оставшиеся новогодние украшения, не дожидаясь мая», – сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Телеграм-канале.

Большую часть украшений демонтировали в конце января. «Псковской правде» сообщили пресс-службе администрации города, что сейчас планируется убрать светящиеся арки в Детском парке и на площади Ленина. Помимо этого, с кустарников у здания администрации Псковской области снимут гирлянды.

Однако, как ранее сообщил Борис Елкин, в Финском парке гирлянды на деревьях останутся.