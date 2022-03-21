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Общество

Оставшиеся новогодние украшения демонтируют в Пскове

21 марта 2022 года, 15:42

«Кто-то новогодние елки выносит на улицу в мае. Сегодня поручил снимать оставшиеся новогодние украшения, не дожидаясь мая», – сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Телеграм-канале.

Оставшиеся новогодние украшения демонтируют в Пскове

Фото: Андрей Степанов

Большую часть украшений демонтировали в конце января. «Псковской правде» сообщили пресс-службе администрации города, что сейчас планируется убрать светящиеся арки в Детском парке и на площади Ленина. Помимо этого, с кустарников у здания администрации Псковской области снимут гирлянды.

Однако, как ранее сообщил Борис Елкин, в Финском парке гирлянды на деревьях останутся.

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