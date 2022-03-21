Специалист по недвижимости: Псковичи начнут вкладывать деньги не в квартиры, а в банки

В банки, а не в недвижимость начнут вкладывать свои деньги псковичи. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на партнера компании «AVI.GROUP. Центр недвижимости», специалиста по недвижимости Пскова Андрея Шубарцова.

Сильное влияние на рынок недвижимости, по его словам, окажет повышение ключевой станки Центробанка, а также, как следствие, и увеличение ставок по ипотеке во всех банках. Андрей Шубарцов отметил, что данная ситуация меняется ежедневно: повышается минимальный первоначальный взнос, растут процентные ставки.

Эксперт также подчеркнул, что на данный момент уже «стало бессмысленно» смотреть необходимую информацию на сайтах банков. Во многом это связано с тем, что некоторые из них не успевают отражать соответствующие изменения.

Андрей Шубарцов напомнил, что ранее в Правительстве России подчеркнули о сохранении ипотечных программы с государственной поддержкой, но уточнили, что по некоторым из них все же увеличатся ставки. По его словам, пересчитав свои бюджеты, многие люди просто откажутся от приобретения нового жилья.

В пример эксперт привел покупку двухкомнатной квартиры на вторичном псковском рынке. При её стоимости в 4,5 млн рублей, сроке кредита на 20 лет, первоначальном взносе 20% и ставке 20,1% ежемесячно придется платить более 61 тыс. рублей, что является достаточно серьезной нагрузкой для псковских семей.

Кроме того, по словам Андрея Шубарцова, высокая ставка российского Центробанка привела к росту депозитных ставок банков. После того, как в конце февраля население стало массово снимать наличные, коммерческие банки заинтересованы в пополнении своих ресурсов. В частности, в настоящее время банки уже принимают рубли по максимальным ставкам от 20% до 25% годовых. Также ожидается и появление депозитов в юанях. Некоторые граждане, как отметил Андрей Шубарцов, ранее планировавшие покупку недвижимости, понесут свои средства на банковские счета.