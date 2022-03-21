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Общество

На поддержку рынка труда Псковская область получит свыше 100 млн рублей

21 марта 2022 года, 10:16

Более 100 млн рублей получит Псковская область на предупреждение безработицы и поддержку рынка труда в условиях введенных в отношении России санкций. Распоряжение о направлении средств подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правда» в пресс-службе региональной администрации.

Согласно опубликованному документу, субъекты России в общей сложности получат свыше 39 млрд рублей. Средства для поддержки рынка труда выделят из резервного фонда Правительства РФ. 

Более 25,5 млрд рублей из них направят на создание в российских субъектах временных рабочих мест для граждан, которые находятся под риском увольнения. Также средства будут выделены на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрировавшихся на бирже труда с целью поиска нового места работы. Такой помощью, при необходимости, смогут воспользоваться 400 тыс. человек.

Свыше 7 млрд рублей Правительство РФ направит на реализацию региональных программ. В частности, на выделенные средства сотрудники промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения, смогут получить дополнительное образование или пройти профессиональное обучение. Данная мера коснется 125 тыс. граждан.

Еще порядка 6 млрд рублей выделят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. Востребованные навыки после их окончания получат не менее 100 тыс. человек. Около 75 тыс. граждан смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых или открыть свое дело.

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