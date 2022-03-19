Губернатор Псковской области выбрал «ВКонтакте» главным средством обратной связи

В настоящий момент главным инструментом обратной связи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым является «ВКонтакте». Об этом он сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона.

Глава области подчеркнул, что данная социальная сеть отличается технически от Instagram, поэтому просил учитывать два момента: пользователь, отправляющий запрос, должен убедиться, что у него открыты личные сообщения; в сообщении нужно указать номер своего мобильного телефона.

«Поисковик «ВКонакте» сделан таким образом, что по имени/фамилии искать заявителя очень сложно», – заявил губернатор. Он сообщил, что идеальным вариантом является формулировка вопроса в одном сообщении, завершающимся контактными данными.

Также Михаил Ведерников сообщил, что в Телеграм-канале комментарии пока останутся закрытыми. «У меня физически не хватает времени отвечать в двух соцсетях одновременно. А вести сети и отвечать планирую и дальше лично», – поделился губернатор и добавил, что в Телеграме есть чат-бот «Псков. Официально», в котором есть ответы на многие популярные вопросы.

«Нашу общую совместную работу мы продолжаем, несмотря на любые изменения. Спасибо вам за обратную связь», – подытожил глава региона.