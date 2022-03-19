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Общество

Пункт сбора гумпомощи для детей Донбасса работает в бассейне «Аквалэнд» в Великих Луках

19 марта 2022 года, 17:54

Пункт сбора гуманитарной помощи для детей Донбасса продолжает работать в детском бассейне «Аквалэнд» в городе Великие Луки. Об этом сообщается в сообществе организации в «ВКонтакте».

Пункт сбора гумпомощи для детей Донбасса работает в бассейне «Аквалэнд» в Великих Луках

На фото представлен перечень вещей и продуктов, которые принимаются в пункте сбора. В группе бассейна отметили, что вещи должны быть новыми и с бирками

«Сейчас, как никогда, дети Донбасса нуждаются в нашей заботе и всевозможной гуманитарной помощи! – заявили в сообществе. – Каждый из нас может позволить себе покупку хотя бы одной вещи или продуктов. Вместе мы сможем помочь детям Донбасса».

Собранную «Аквалэндом» гумпомощь передадут в Центр Добровольчества Великих Лук.

Бассейн расположен по адресу: Великие Луки, улица Некрасова, дом 3/31.

Телефон: 8-911-35-05-959

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