Михаил Ведерников попросил псковичей не использовать Facebook и Instagram в своем еженедельном обращении к пользователям в своем Телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что использование сервисов VPN для доступа к запрещённым ресурсам является нарушением нарушение закона – 276 ФЗ.

«Кроме того, я бы и вовсе не советовал пользоваться ресурсами, где открыто пропагандируется насилие в отношении нас с вами. К чему поощрять тех, кто открыто поддерживает травлю России?» – сказал Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание, что бесплатные сервисы VPN для поддержания инфраструктуры продают личные данные своих пользователей.

«Что они у вас украдут, и как потом используют, – неизвестно. Об этом нужно помнить. Пожалуйста, будьте осторожны», – призвал губернатор.