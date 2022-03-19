Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников попросил псковичей не использовать Facebook и Instagram

19 марта 2022 года, 15:24

Михаил Ведерников попросил псковичей не использовать Facebook и Instagram в своем еженедельном обращении к пользователям в своем Телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что использование сервисов VPN для доступа к запрещённым ресурсам является нарушением нарушение закона – 276 ФЗ.

«Кроме того, я бы и вовсе не советовал пользоваться ресурсами, где открыто пропагандируется насилие в отношении нас с вами. К чему поощрять тех, кто открыто поддерживает травлю России?» – сказал Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание, что бесплатные сервисы VPN для поддержания инфраструктуры продают личные данные своих пользователей.

«Что они у вас украдут, и как потом используют, – неизвестно. Об этом нужно помнить. Пожалуйста, будьте осторожны», – призвал губернатор.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Предпосылок для дефицита лекарств в России нет — эксперты
Пункт сбора гумпомощи для детей Донбасса работает в бассейне «Аквалэнд» в Великих Луках
Почти 240 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки
Два проблемных дома в Пскове планируют отремонтировать
Мастерицы вышили карту Псковской области для всероссийского проекта
Юлия Дорошенко назначена судьей Псковского городского суда
Жителя Пыталово обвиняют в убийстве из ревности
Воссоединение Крыма с Россией и спецоперацию обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
До +12 градусов и без осадков прогнозируется в Псковской области 19 марта

Комментарии

Авторизация
No comments
Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу

Общество
15 марта 11:59

Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу
Учитесь плавать

Общество / Здоровье
14 марта 15:44

Учитесь плавать
Как зарядить батарейки?

Общество / Здоровье
5 марта 09:49

Как зарядить батарейки?

Когда организму требуется комплексная помощь