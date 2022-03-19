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Общество

Юлия Дорошенко назначена судьей Псковского городского суда

19 марта 2022 года, 10:49

Юлию Дорошенко назначили судьей Псковского городского суда Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2022 № 127 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Об этом Псковской правде сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Кроме того, судью Псковского гарнизонного военного суда Александра Филиппова назначили заместителем председателя 224 гарнизонного военного суда на шесть лет. 

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