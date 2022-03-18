В Пскове установят памятник Судной грамоте

Памятник Судной грамоте установят в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Эскизы памятного знака были представлены на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в честь 625-летия Псковской судной грамоты.

В настоящее время уже проработаны три места возможного размещения памятника в Пскове. Так, памятный знак может появиться у здания областного суда на улице Петровской, в сквере на пересечении улиц Волкова и Герцена или у здания областного арбитражного суда на улице Свердлова. Михаил Ведерников поручил подготовить визуализацию памятника на выбранных локациях для окончательного определения с концепцией.

Губернатор Псковской области также подчеркнул, что судная грамота является подробным и уникальным историческим памятником права, вобравшим в себя самые лучшие практики соседних республик и княжеств, а также исконные псковские обычаи.

«Даже спустя более 600 лет Грамота будет интересна каждому, кто хочет узнать больше о жизни Древней Руси на всем нашем Северо-Западе. Юбилейная дата — это хороший повод не только для популяризации истории, но и для научной дискуссии о современном праве, проведении мероприятий по повышению правовой грамотности жителей Псковской области и регионов Северо-Запада», – отметил Михаил Ведерников.

К юбилейной дате в Псковской области планируется свыше 50 мероприятий. Важнейшим пунктом должна стать научная конференция, которая, предположительно, пройдет на базе ПсковГУ в конце сентября. Еще одной точкой также может стать Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова. К участию в конференции планируют пригласить преподавателей опорного вуза региона, федеральных экспертов и представителей архивного, научного и судейского сообществ.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева также сообщила, что на территории Псковской области мероприятия также пройдут в культурно-досуговых учреждениях и в библиотеках. В частности, планируются тематические беседы, конкурсы и выставки.

Кроме того, в честь 625-летия Псковской судной грамоты подготавливается и тематический фильм. Ольга Тимофеева подчеркнула, что в настоящее время прорабатывается локация для его съемок, а также его сценарий. Михаил Ведерников попросил предоставить сценарный план фильма на рассмотрение организационного комитета.

Кроме того, в Псковской области также запланирована организация обновленного переиздания Псковской судной грамоты в объеме 1 тыс. 300 экземпляров.

И. о. председателя комитета по образованию региона Андрей Ермаков сообщил, что в образовательных учреждениях области пройдут классные часы. На уроках истории и обществознания школьникам расскажут подробнее о Псковской судной грамоте. Кроме того, также планируется организация выставок литературы в библиотеках городских школ.