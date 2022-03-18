К началу апреля псковские реки освободятся ото льда

В конце марта – начале апреля псковские реки освободятся ото льда. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По её словам, вскрытие рек в Псковской области ожидается в третьей декаде марта – в первой декаде апреля. «Это близко к многолетним значениям. А Псково-Чудское озеро освободится ото льда в конце апреля – начале мая», – подчеркнула специалист.

Тала Нещадимова также заверила, что в текущем году в регионе можно не опасаться половодья, так как уровень воды в реках не изменился. Резкому таянию льда и снега не способствует и нынешняя в Псковской области погода.

«Сейчас происходит постепенное таяние льда днем и вымораживание. Ситуация изменится, если антициклон разрушится и на его место придет активный южный циклон с плюсовыми температурами днём и ночью и интенсивными осадками. Пока ничего подобного не просматривается», – отметила метеоролог.

Тала Нещадимова подчеркнула, что в дневное время в регионе по-прежнему будут держаться плюсовые температуры, в ночное – минусовые. «Предварительно, паводок пройдет ровно, спокойно, без эксцессов», – подчеркнула она.