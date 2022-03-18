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Общество

Шесть единиц техники получит Противопожарный лесной центр Псковской области в рамках нацпроекта

18 марта 2022 года, 16:00

В 2022 году в рамках национального проекта «Экология» Противопожарный лесной центр Псковской области получит 6 единиц техники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На выделенные средства – порядка 68 млн рублей – планируют приобрести три трактора на гусеничном шасси, две автоцистерны и седельный тягач с полуприцепом.

«Практически все конкурсы объявлены», – подчеркнул председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Результаты, по его словам, будут известны уже в ближайшее время.

Михаил Ведерников отметил, что в настоящее время необходимо приложить все условия для продолжения планомерной модернизации противопожарной лесной службы, чтобы полностью использовать выделенные средства. «Сумма серьезная, мы с вами должны обеспечить результат», – подчеркнул псковский губернатор.

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