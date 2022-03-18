Псковские активисты прочитали стихотворение «Мы русские» в честь воссоединения Крыма с Россией

Активисты и волонтёры Пскова прочитали на видео патриотическое стихотворение Константина Фролова-Крымского «Мы русские». Акция посвящена воссоединению Крыма с Россией. Об этом «Псковской правде» сообщили в официальном представительстве Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.

В ней участвовало воспитанники клуба «Патриот», Псковское региональное отделение Юнармии, молодёжная организация «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», поисковики из отряда «След Пантеры», Центр молодёжи и общественных инициатив, а также другие общественники.

Модератором акции является консультант отдела общественных проектов Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации региона Тимофей Власов.

18 марта 2022 года исполнилось восемь лет с момента присоединения Крыма к России. 16 марта 2014 года большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за присоединение к РФ. Через два дня уже подписали соглашение о включении Республики Крым и города Севастополь в состав России.