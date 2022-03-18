Как правило, в марте фермеры заказывали луковицы у голландцев, к сентябрю товар получали и до середины октября луковицы всаживали. В этом году Голландия выставила жесткие условия: просит сделать 50% предоплату, летом заказ оплатить полностью, но не гарантирует ни поставку, ни возврат средств.

Псковские фермеры могут остаться без тюльпанов в следующем году. Голландские поставщики, у которых российские цветоводы брали луковицы цветов, предложили новые условия работы, пишет газета «Аргументы и факты. Псков».

«Мы сильно рискуем при таком раскладе, поэтому пока решили луковицу не брать, - говорит пыталовский фермер Людмила Десятик. - Если ситуация наладится, то возьмем позже. Понятно, что уже не будет такого выбора и ассортимента, но что делать, хоть для себя что-то вырастим, про опт забыть придется».

Выжидательную позицию занял и фермер из Себежского района. «Мы с новыми условиями работы ознакомились и решили не рисковать, - говорит он. - Подождем, посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться. Но даже если заказывать сейчас и поставка не сорвется, тюльпаны выйдут по астрономической цене».

Подробнее о том, что ждет рынок цветов, читайте в материале «Горе луковчиное» на «Аргументы и факты. Псков».