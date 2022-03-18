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Политика

Полиция нашла подозреваемого, выбросившего щенков с пятого этажа в Порхове

18 марта 2022 года, 11:09

Сотрудники полиции благодаря свидетельским показаниям установили личность подозреваемого, выбросившего трех щенков с пятого этажа в Порхове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция нашла подозреваемого, выбросившего щенков с пятого этажа в Порхове

Фото из группы зооприюта «Добрый» в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудниками ОМВД России по Порховскому району обнаружили в Интернете пост, в котором говорилось о жестоком обращении с животными. Так, автор послания написал, что на улице Мебельной в Порхове неизвестный скинул со своего балкона с пятого этажа трех щенков. В результате падения животные скончались. Следственно-оперативная группа сразу выехала на место для выяснения обстоятельств произошедшего.

В результате полиция установила подозреваемого. Мужчина 1996 года рождение ранее уже был судим. Щенков он подобрал с улицы, однако, спустя сутки, в состоянии алкогольного опьянения житель Порхова решил, что животные ему надоели и выбросил их с пятого этажа. В настоящий момент подозреваемый дает признательные показания.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». За данное преступление предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или исправительные работы до двух лет, или принудительные работы до пяти лет, или лишение свободы от трех до пяти лет.

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