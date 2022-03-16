В Порхове щенков выбросили из окна пятиэтажки

Из окна пятиэтажного дома в Порхове выбросили трёх щенков. Об этом сообщается в сообществе порховского приюта для животных «Добрый» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам зоозащитников, щенки были выброшены из многоквартирного дома, который расположен на улице Мебельной, 9. Один из малышей был обнаружен около первого подъезда на земле ночью 15 марта, два других – в дневное время после 16.00. Щенкам было около 1,5-2 месяцев. Их выкинули с пятого этажа на газон, который расположен перед детской площадкой, прямо на глазах у несовершеннолетних.

Зоозащитники в жестоком обращении с щенками на данный момент подозревают мужчину, который как раз живет на пятом этаже этого дома. По словам соседей, ранее он уже сидел в тюрьме, а в настоящее время ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками вместе со своей сожительницей.

Волонтёры сообщили, что уже похоронили погибших щенков и попросили откликнуться всех очевидцев произошедшего. Сотрудники зооприюта «Добрый» отметили, что не планируют замалчивать данную ситуацию, и уже обратились в ряд инстанций. Зоозащитники же призвали не отдавать щенков гражданам, которые ведут асоциальный образ жизни.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по Порховскому району проводят проверку по факту публикации в СМИ информации о жестоком убийстве животных.