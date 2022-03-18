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Общество

Запуск новых мультиплатформенных проектов обсудил губернатор с главой Медиахолдинга Псковской области

18 марта 2022 года, 10:38

Запуск новых мультиплатформенных проектов, созданных на основе актуальных запросов населения и бизнес-сообщества, обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель регионального Медиахолдинга Ирина Федорова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Запуск новых мультиплатформенных проектов обсудил губернатор с главой Медиахолдинга Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Ирина Федорова доложила о том, какой деятельностью занимаются сетевые издания и входящие в состав Медиахолдинга муниципальные редакции на данном этапе. Помимо этого, она представила главе региона наработки, готовящиеся к реализации. Особое внимание в ходе встречи уделили мультиплатформенным проектам, адресованным экономически активной аудитории.

Глава Медиахолдинга также рассказала о такой форме подачи материала как цикл круглых столов в медиацентре Псковского агентства информации. Основной задачей данного проекта, по словам Ирины Федоровой, является получение обратной связи, а также прямое взаимодействие предпринимателей и органов власти с целью оперативного информирования о рыночной ситуации, существующих инструментах помощи. Темами, которые поднимаются на круглых столах являются, например, сохранение и создание рабочих мест, поддержка местных производителей и сельхозпроизводителей и др.

Помимо этого, планируется реализовать и серьезные аналитические материалы, планируются встречи с экспертами, которые будут посвящены состоянию рынка недвижимости, различных отраслей экономики, насущным вопросам здравоохранения, образования и молодежной политики.

В рамках информационного партнерства на площадке Медиахолдинга пройдут предпросмотры и премьера мультфильмов о выдающихся личностях Псковщины.

В целом Михаил Ведерников поддержал проекты к реализации. Он также отметил, что в них примут активное участие руководители профильных органов исполнительности власти, являющиеся источником актуальной и достоверной информации.

Медиахолдинг Псковской области включает в себя АНО ИД «МЕДИА 60», объединяющую 26 муниципальных редакций, а также АНО ИД «МЕДИАЦЕНТР 60», включающую редакции сетевых изданий «Псковское агентство информации» и «Псковская правда. Электронная версия газеты», радиоканалы «Радио Дача», «Серебряный дождь», «Седьмое небо», газеты «Псковская правда», сетевые издания «Комсомольская правда-Псков» и «Аргументы и Факты — Псков».

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