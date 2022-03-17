Лучшие районы по обеспечению безопасности жизнедеятельности определили в Псковской области

Лучшие муниципальные образования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения по итогам прошедшего 2021 года определили в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.



В ходе расширенного заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, результаты смотра-конкурса озвучил врио руководителя Главного областного Управления МЧС России Евгений Сычев. Лидером в данном направлении среди муниципалитетов Псковской области признан Пыталовский район. Глава района Вера Кондратьева стала лучшей среди руководителей региональных муниципалитетов в части обеспечения безопасности жителей. Второе место в смотре-конкурсе занял Стругокрасненский район, третье – Островский район.