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Общество

Лучшие районы по обеспечению безопасности жизнедеятельности определили в Псковской области

17 марта 2022 года, 19:30

Лучшие муниципальные образования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения по итогам прошедшего 2021 года определили в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Лучшие районы по обеспечению безопасности жизнедеятельности определили в Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В ходе расширенного заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, результаты смотра-конкурса озвучил врио руководителя Главного областного Управления МЧС России Евгений Сычев.

Лидером в данном направлении среди муниципалитетов Псковской области признан Пыталовский район. Глава района Вера Кондратьева стала лучшей среди руководителей региональных муниципалитетов в части обеспечения безопасности жителей. Второе место в смотре-конкурсе занял Стругокрасненский район, третье – Островский район.

Лучшие районы по обеспечению безопасности жизнедеятельности определили в Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Среди городских поселений Псковской области лидером стали Усвяты. На втором месте оказалось Палкино, третье заняли Дедовичи.

«Хочу выразить благодарность всем руководителям муниципалитетов за проведенную работу, в особенности тем, кто получил высокую оценку специалистов», – поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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