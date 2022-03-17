В текущем году в 16 муниципалитетах Псковской области модернизируют системы централизованного оповещения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Расширенное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 17 марта провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам руководителя Управления цифрового развития и связи администрации региона Виталия Рахманова, в прошедшем году благодаря выделенным по решению губернатора лимитам обновили оборудование на 10 млн рублей.

В 2022 году на модернизацию системы централизованного оповещения в 16 муниципалитетах Псковской области планируют выделить 100 млн рублей. На данный момент уточняется адресный список объектов.

Михаил Ведерников поручил держать на особом контроле проведение закупочных процедур. «Вопрос важный, потому что это вопрос безопасности наших граждан», – подчеркнул губернатор Псковской области.