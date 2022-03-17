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Общество

В псковских зоомагазинах подорожали корма для животных

17 марта 2022 года, 17:40

Корма для животных подорожали в зоомагазинах Пскова. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на продавца сети зоомаркетов Наталью Малышеву.

В псковских зоомагазинах подорожали корма для животных

Фото Дарьи Хватковой

По её словам, в настоящее время пока не фиксируется дефицит российских кормов. Однако цены на них уже подорожали на 15%. «У нас есть запасы некоторых кормов ещё, естественно, мы держим прежние цены, не поднимаем», – сообщила Наталья Малышева.

Продавец сети зоомаркетов отметила, что в магазинах для животных уже давно нет импортных кормов, которые ранее попали под ограничения. В частности, среди них продукция, которая производится в Бельгии и Канаде. Корма из Италии на данный момент можно встретить на прилавках, однако цены на них заметно выше.

«Ажиотаж в основном на диетические корма, которые, есть риск, что пропадут. Народ налегает на Pro Plan и Royal Canin, также чаще стали брать Sirius и ProBalance», – уточнила Наталья Малышева и подчеркнула, что спрос на другие зоотовары не изменился. Кроме того, люди стали чаще покупать птиц и грызунов.

В целом продавец заверила, что в псковских магазинах для животных в настоящее время не наблюдается пустых полок. Импортные корма на прилавках заменили отечественные. Также фиксируется и существенное изменение в ценах.

Наталья Малышева также подчеркнула, что ряд добросовестных магазинов стараются сильно не завышать цены, однако есть и те, кто повышает стоимость в разы. В частности, подобное больше характерно для районных центрах, где почти нет конкуренции. В пример она привела зоомагазин Pro Plan в Порхове, где на прошлой неделе цены выросли практически вдвое.

Аналогично поступили и интернет-магазины. Так, на нескольких площадках ценники выросли в два-три раза. Однако даже при заметном росте цен в большинстве интернет-магазинов уже практически полностью раскуплена продукция для животных.

Подробнее о том, как изменить рацион питомца без вреда для его здоровья и как обстоят дела с кормами для животных, читайте в материале ПАИ.

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