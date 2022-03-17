С 1 апреля на водоемах Псковской области запрещается использование моторных плавательных средств

Использование моторных плавательных средств на водоемах Псковской области запрещается на период с 1 апреля по 15 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Согласно приказу, с 1 апреля на псковских водоемах запрещается использование плавательных средств с электромоторами, подвесными лодочными моторами и стационарными двигателями.

«Запрет вводится для исключения факторов беспокойства рыб в период весеннего нереста на водоемах Псковской области», – сообщили в городской администрации.

16 марта комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области издал приказ №135 «О мерах по охране весенне-нерестующих видов рыб на водоемах Псковской области в 2022 году», который направлен на обеспечение охраны весенне-нерестующих рыб и сохранение среды их обитания.