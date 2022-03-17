На 11,2% снизилось количество преступлений в Пскове за год

Количество зарегистрированных преступлений в Пскове за прошедший 2021 год снизилось на 11,2%, с 2 тыс. 869 случаев до 2 тыс. 549, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Отчет начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах деятельности городской полиции в прошедшем году в четверг, 17 марта, заслушали члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы.

По его словам, за 2021 год число зарегистрированных преступлений с тяжкими и особо тяжкими составами снизилось на 10,1%. Кроме того, на 66,7% сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Число краж в Пскове за установленный период снизилось на 25,1%. В частности, на 66,7% сократилось количество краж транспортных средств и на 41,2% – с использованием информационных технологий.

«В том, что в плане криминогенной обстановки Псков является одним из самых спокойных российских городов - большая заслуга возглавляемого Вами подразделения», – сообщил председатель правового комитета гордумы Эдуард Белов.

Сергей Сурин в рамках обсуждения также отметил, что за прошедший 2021 год в Пскове на 15,6% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Количество погибших в ДТП за установленный период сократилось на 20%, пострадавших – на 12,4%.

Кроме того, начальник УМВД России по городу Пскову сообщил, что в 2022 году в Пскове планируют дополнительно открыть два новых участковых пункта полиции. Они будут открыты на улицах Госпитальной и Алёхина.