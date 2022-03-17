Президент России пригласил регионы стать частью форума «Сильные идеи для нового времени»

Президент России Владимир Путин предложил региональным командам подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени» на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России 16 марта. Проект проводится Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

Владимир Путин заявил, что на данном форуме каждый россиянин имеет возможность представить свои предложения или проекты, которые будут нацелены на развитие города, региона и страны.

«Наша экономика, государственный бюджет, частные бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас», – отметил глава государства и добавил, что необходимо настроиться на цели и достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Он также подчеркнул, что программы необходимо «донастроить» и в данном вопросе востребованы инициативы ученых, общественных объединений, деловых кругов.

«В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», – призвал Владимир Путин.

На заседании набсовета АСИ в декабре прошлого года президент предложил провести второй форум в 2022 году.

Помощник главы государства Максим Орешкин стал председателем организационного комитета форума, гендиректор АСИ Светлана Чупшева – заместителем председателя, а советник президента Антон Кобяков – заместителем председателя – ответственным секретарем.

Помимо этого, в Оргкомитет вошли главы регионов, представители Администрации президента России, министерств и ведомств, институтов развития, бизнеса, научного, экспертного и медийного сообщества.

Идеи отбираются на крауд-платформе ideas.roscongress.org. Любой желающий может подать свою идею и в ответ получить ее экспертную оценку и оценку пользователей.

Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для нового времени» планируется провести летом 2022 года. Там будут представлены 100 сильных идей, которые должны внести серьезный вклад в развитие России и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» состоялся в ноябре 2020 года. От неравнодушных граждан поступило 15 тыс. идей.

Идеи, которые вошли в топ-300, взяли на сопровождение АСИ, а попавшие в топ-1000 проекты – 828 идей – получили поддержку на региональном уровне.

Завершили акселерационную программу более 58 идей, 150 лидеров идей пригласили для участия в ПМЭФ и ВЭФ, а более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

Когда и где пройдет форум сообщат дополнительно.