Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

До 14.00 будет работать Пушкинский заповедник 17 и 18 марта

16 марта 2022 года, 19:30

17 и 18 марта музеи Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будут работать для туристов только с 10.00 до 14.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

Во второй половине дня 17 и 18 марта в музее состоятся концерт и выставка к столетию послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника. В юбилейную афишу праздничных мероприятий вошла фондовая выставка «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...» Страницы истории Пушкинского Заповедника».

В рамках второй экспозиции любители изобразительного искусства смогут увидеть работы псковских художников. Данная выставка была подготовлена музейщиками «Михайловского» совместно с Псковским отделением Союза художников России.

Согласно опубликованной концертной программе, с 17 по 19 марта в музее состоятся несколько выступлений, которые были подготовлены творческими коллективами Санкт-Петербургского государственного института культуры и псковского ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева. Кроме того, в «Михайловском» также пройдет вокальный вечер народного артиста России Олега Погудина.

Подробнее с юбилейной афишей праздничных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте «Михайловского».

О том, чем на сегодняшний день живет музей-заповедник «Михайловское» и кому планируют установить памятник в центре Пушкинских Гор, читайте здесь.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До -11 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 17 марта
Около 35 тонн гуманитарной помощи направят из Псковской области беженцам с Донбасса и Украины
Псковичи предложили более десяти общественных мест для установки лежаков
Заработал информационный портал «Объясняем. Псковская область»
Порядка 250 жителей Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки
В Порхове щенков выбросили из окна пятиэтажки
Многодетных семей и семей с детьми-инвалидами освободили от транспортного налога в Псковской области
Снижение уровня безработицы наблюдается в Псковской области
Ещё четыре предприятия Псковской области могут войти в список системообразующих

Комментарии

Авторизация
No comments
Живое место

Культура / Событие
16 марта 11:24

Живое место

Чем Пушкинский заповедник продолжает притягивать посетителей
Анна Казимир: «Музыка - единственный всемирный язык»

Культура
11 марта 12:47

Анна Казимир: «Музыка - единственный всемирный язык»
Придать публичности

Культура
10 марта 11:40

Придать публичности

Псковская областная филармония возвращает зрителя