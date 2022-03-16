До 14.00 будет работать Пушкинский заповедник 17 и 18 марта

17 и 18 марта музеи Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будут работать для туристов только с 10.00 до 14.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

Во второй половине дня 17 и 18 марта в музее состоятся концерт и выставка к столетию послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника. В юбилейную афишу праздничных мероприятий вошла фондовая выставка «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...» Страницы истории Пушкинского Заповедника».

В рамках второй экспозиции любители изобразительного искусства смогут увидеть работы псковских художников. Данная выставка была подготовлена музейщиками «Михайловского» совместно с Псковским отделением Союза художников России.

Согласно опубликованной концертной программе, с 17 по 19 марта в музее состоятся несколько выступлений, которые были подготовлены творческими коллективами Санкт-Петербургского государственного института культуры и псковского ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева. Кроме того, в «Михайловском» также пройдет вокальный вечер народного артиста России Олега Погудина.

Подробнее с юбилейной афишей праздничных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте «Михайловского».

О том, чем на сегодняшний день живет музей-заповедник «Михайловское» и кому планируют установить памятник в центре Пушкинских Гор, читайте здесь.