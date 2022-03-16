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Общество

Псковичи предложили более десяти общественных мест для установки лежаков

16 марта 2022 года, 16:56

Для установки лежаков жители Пскова предложили более десяти вариантов общественных мест. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Псковичи предложили более десяти общественных мест для установки лежаков

В настоящее время псковичи оставили уже свыше 80 комментариев под постом главы городской администрации Бориса Елкина, в котором он спросил о том, в каких общественных местах Пскова можно установить лежаки.

Наиболее часто горожане предлагают Финский парк, Дендропарк, а также парк на улице Труда – проспекте Энтузиастов. Кроме того, для установки лежаков псковичи предлагают Ботанический сад, набережную Великой и Псковы, городской пляж, в сквере на 4-х Углах, в парке за «Акваполисом» на улице Никольской, в сквере у реки Милевки на Запсковье, в парке Строителей, на Сиреневом бульваре, на лужайке у Гремячей башни, а также у памятника Александру Невскому на Соколихе.

Кроме того, в комментариях к посту Бориса Елкина жители Пскова также выражают опасения по поводу вандалов, предлагая установку лежаков в общественных местах таким образом, чтобы они находились в зоне видимости камер видеонаблюдения. Кроме того, еще одним опасением, по их словам, выступает птичий помёт, которые будет постоянно пачкать лежаки.

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