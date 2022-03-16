Псковичи предложили более десяти общественных мест для установки лежаков

Для установки лежаков жители Пскова предложили более десяти вариантов общественных мест. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Для установки лежаков жители Пскова предложили более десяти вариантов общественных мест. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
В настоящее время псковичи оставили уже свыше 80 комментариев под постом главы городской администрации Бориса Елкина, в котором он спросил о том, в каких общественных местах Пскова можно установить лежаки.
Наиболее часто горожане предлагают Финский парк, Дендропарк, а также парк на улице Труда – проспекте Энтузиастов. Кроме того, для установки лежаков псковичи предлагают Ботанический сад, набережную Великой и Псковы, городской пляж, в сквере на 4-х Углах, в парке за «Акваполисом» на улице Никольской, в сквере у реки Милевки на Запсковье, в парке Строителей, на Сиреневом бульваре, на лужайке у Гремячей башни, а также у памятника Александру Невскому на Соколихе.
Кроме того, в комментариях к посту Бориса Елкина жители Пскова также выражают опасения по поводу вандалов, предлагая установку лежаков в общественных местах таким образом, чтобы они находились в зоне видимости камер видеонаблюдения. Кроме того, еще одним опасением, по их словам, выступает птичий помёт, которые будет постоянно пачкать лежаки.