Заработал информационный портал «Объясняем. Псковская область»

Новый информационный портал «Объясняем. Псковская область» заработал в регионе. На нем публикуется оперативная и проверенная информация на самые волнующие и актуальные темы. Ранее портал Объясняем.рф запустило Правительство Российской Федерации.

Официальные страницы портала уже начали свою работу в Псковской области. Паблики «Объясняем. Псковская область» уже созданы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере Телеграм.

В сообществах публикуются проверенные новости о ситуации в стране, полезные материалы и памятки по важным темам, советы экспертов, а также опровержения недостоверной информации. Кроме того, в пабликах также размещается статистика по коронавирусной инфекции к Псковской области.