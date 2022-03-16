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Общество

Заработал информационный портал «Объясняем. Псковская область»

16 марта 2022 года, 16:05

Новый информационный портал «Объясняем. Псковская область» заработал в регионе. На нем публикуется оперативная и проверенная информация на самые волнующие и актуальные темы. Ранее портал Объясняем.рф запустило Правительство Российской Федерации.

Заработал информационный портал «Объясняем. Псковская область»

Фото из паблика «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Официальные страницы портала уже начали свою работу в Псковской области. Паблики «Объясняем. Псковская область» уже созданы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере Телеграм.

В сообществах публикуются проверенные новости о ситуации в стране, полезные материалы и памятки по важным темам, советы экспертов, а также опровержения недостоверной информации. Кроме того, в пабликах также размещается статистика по коронавирусной инфекции к Псковской области.

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