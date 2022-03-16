Снижение уровня безработицы наблюдается в Псковской области

По данным на 15 марта в Псковской области с начала 2022 года количество зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 536 человек – с 2 тыс. 427 до 1 тыс. 891. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные регионального комитета по труду и занятости. Уровень регистрируемой безработицы стал ниже на 0,2 процентных пункта и составил 0,6% к рабочей силе.

В профильном комитете отмечается, что количество вакантных рабочих мест с начала текущего года (10 тыс. 11 единиц) сократилось на 469 единиц. Теперь оно составляет 9 тыс. 542.

И.о председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова выступила с докладом на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 15 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Во время выступления она доложила, что с конца 2021 года коэффициент напряженности на рынке труда с конца прошлого года остался прежним и составил 0,3.

«Но мы прогнозируем изменение статистики в апреле. Службой занятости организован оперативный мониторинг. Запущено профильное направление на горячей линии «122», проводится совместная работа с органами власти», – поделилась Алена Трунова.

Региональную рабочую группу по восстановлению рынка труда по рекомендации Минтруда РФ в скором времени переформатируют в региональный штаб по сохранению уровня занятости. Специалистами разработали профильный план мероприятий.

По словам руководителя комитета, ряд мер по содействию занятости планируется предпринять на федеральном уровне. К его реализации готова подключиться Псковская область.

«Внимательно следите за ситуацией, обстановка может оперативно меняться», подчеркнул Михаил Ведерников.