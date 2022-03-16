В Псковской области будет проводится ежедневный мониторинг цен на основные группы товаров

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил своему заместителю Нинель Салагаевой организовать ежедневный мониторинг цен по основным группам товаров во время оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 15 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что несмотря на уже организованный мониторинг цен, тема продолжает оставаться крайне чувствительной, именно поэтому требует усиления.

Также во время оперштаба губернатор дал положительную оценку организации общественного контроля за наличием продуктов и хозяйственных товаров и призвал Управление федеральной антимонопольной службы России по Псковской области к активной контрольной работе.

«Ситуация очень похожа на начало борьбы с пандемией, когда ключевым ведомством страны стал Роспотребнадзор. Сегодня в новых экономических условиях жители региона как никогда нуждаются в профессиональной работе антимонопольной службы», – сказал губернатор, он также сообщил о готовности администрации Псковской области к содействию.

Руководитель регионального Управления ФАС России Ольга Милонаец сообщила о проведении контрольных мероприятий, связанных с выявленными случаями повышения цен.

Помимо этого, на оперштабе выступила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Она сообщила о ситуации по обеспечению лекарственными препаратами. По итогу выступления Михаил Ведерников дал поручение обеспечить мониторинг за ценами на лекарства и за их наличием.