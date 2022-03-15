Целевые модели «Национальной социальной инициативы» планируют внедрить в Псковской области

В Псковской области планируют внедрить целевые модели «Национальной социальной инициативы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Псковская область включилась в федеральный проект, предполагающий разработку новых методов социального обслуживания.

Новый проект «Национальная социальная инициатива» коснется в регионе более 30 тыс. получателей социальных услуг, из них свыше восьми тыс. человек в текущем 2022 году.

«Мы планируем отработать мероприятия по улучшению качества и доступности медицинских услуг для пациентов с сердеэчно-сосудистыми заболеваниями и услуг по трудоустройству граждан», – сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

В рамках проекта «Национальная социальная инициатива» будет составлена индивидуальная программа предоставления социальных услуг и вовлечения в проработку необходимых изменений в социальной сфере заинтересованных сообществ и граждан.

На 2022 год в Псковской области запланирован начальный этап реализации проекта. В него планируют включить свыше 4 тыс. человек по линии труда и занятости, около 1 тыс. – по линии социальной защиты и порядка 3 тыс. граждан по линии здравоохранения.

«Пилотные учреждения утверждены. Со временем подобные технологии будут использоваться по всем социальным услугам», – подчеркнула Вера Емельянова.

По ее словам, в Псковской области для внедрения новых подходов социального обслуживания также планируют создать экспертные группы и региональные штабы. В частности, они будут находиться в постоянном контакте как с региональными пользователями социальных услуг, так и с федеральными экспертами.

Михаил Ведерников подчеркнул, что реализовать в регионах проект «Национальная социальная инициатива» поручил президент России Владимир Путин, и уточнил, что необходимо основательно проработать мероприятия по планированию, мониторингу, контролю и подбору инструментария. «Соответствующие распоряжения будут подписаны», – сообщил Михаил Ведерников.