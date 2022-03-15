Турист из Пскова сломал позвоночник, упав в горах под Сочи во время полёта на параплане

14 марта Южный поисково-спасательный отряд МЧС России эвакуировал с северного склона горы Каменный столб в Сочи травмированного горнолыжника из Пскова. Об этом ведомство сообщило в своем сообществе в социальной сети «Вконтакте». Сообщение о нахождение травмированного горнолыжника в районе горы поступило в отряд МЧС от сотрудника горнолыжного комплекса «Роза Хутор».
Фото: сообщество Южного поисково-спасательного отряда МЧС России в соцсети «ВКонтакте»
По имеющейся информации, 46-летний турист из Пскова совершал запрещенный полет на параплане по территории горнолыжного комплекса. В ходе полета крыло над спортсменом сложилось, в результате чего пскович совершил падение в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом. Травмированный горнолыжник находился на связи, однако не мог отправить данные геолокации.
Спасателям ГЛК «Роза Хутор» пострадавший сообщил, что находится на высоте 1 тыс. 800 метров над уровнем моря. Для поиска пострадавшего туриста спасатели комплекса применили беспилотный летательный аппарат, однако место его падения найти не удалось. После этого сотрудники ГКЛ «Роза Хутор» обратились за помощью в Южный поисково-спасательный отряд МЧС России для дальнейшего вертолетного поиска псковича с возможной его эвакуацией.
Фото: сообщество Южного поисково-спасательного отряда МЧС России в соцсети «ВКонтакте»
Травмированного горнолыжника удалось обнаружить с борта вертолета Ка-32 в результате работы вертолетчиков и спасателей МЧС России. Далее спасатели Южного поисково-спасательного отряда десантировались к месту нахождения пострадавшего. Они сообщили, что пскович на тот момент уже почти полностью находился под слоем снега, на поверхности была лишь его голова и часть крыла параплана.
После прибытия к обозначенному месту спасателей горнолыжного курорта мужчине была оказана первая медицинская помощь, а также проведена иммобилизация поврежденной конечности. Согласно предварительному диагнозу, в результате падения турист из Пскова получил ушиб грудного отдела, компрессионный перелом позвоночника, перелом ноги и закрытую черепно-мозговую травму.
Объединенная группировка спасателей Южного поисково-спасательного отряда МЧС России и горнолыжного комплекса «Роза Хутор» положили травмированного горнолыжника на носилки, транспортировали его в безопасное место и передали врачам скорой медицинской помощи.