Турист из Пскова сломал позвоночник, упав в горах под Сочи во время полёта на параплане

14 марта Южный поисково-спасательный отряд МЧС России эвакуировал с северного склона горы Каменный столб в Сочи травмированного горнолыжника из Пскова. Об этом ведомство сообщило в своем сообществе в социальной сети «Вконтакте». Сообщение о нахождение травмированного горнолыжника в районе горы поступило в отряд МЧС от сотрудника горнолыжного комплекса «Роза Хутор».

По имеющейся информации, 46-летний турист из Пскова совершал запрещенный полет на параплане по территории горнолыжного комплекса. В ходе полета крыло над спортсменом сложилось, в результате чего пскович совершил падение в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом. Травмированный горнолыжник находился на связи, однако не мог отправить данные геолокации.

Спасателям ГЛК «Роза Хутор» пострадавший сообщил, что находится на высоте 1 тыс. 800 метров над уровнем моря. Для поиска пострадавшего туриста спасатели комплекса применили беспилотный летательный аппарат, однако место его падения найти не удалось. После этого сотрудники ГКЛ «Роза Хутор» обратились за помощью в Южный поисково-спасательный отряд МЧС России для дальнейшего вертолетного поиска псковича с возможной его эвакуацией.