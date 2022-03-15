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Общество

156 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю

15 марта 2022 года, 15:26

За прошедшую неделю, с 9 по 13 марта, в Псковской области за нарушение масочного режима на сумму от одной тысячи рублей оштрафовали 156 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суды Псковской области за данный период рассмотрели 184 дела об административных правонарушениях в рамках ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)). Из них 28 жителям региона вынесли 28 предупреждений.

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Комментарии

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Бабулечка
18:49 15.03.2022

Что же так невежливо с псковичами?! Ведь глава псковщины всегда рулит по -столичному, но наверно забыл,что отменяются в Москве маски. Надо ещё подзаработать,понятно дело. Когда будете штрафовать Нестерука из потребнадзора за валяющиеся повсюду маски, у остановок,у больниц, поликлиник,магазинов ?!На них же вирусы всякие-разные. Непорядок!

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