156 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю

За прошедшую неделю, с 9 по 13 марта, в Псковской области за нарушение масочного режима на сумму от одной тысячи рублей оштрафовали 156 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суды Псковской области за данный период рассмотрели 184 дела об административных правонарушениях в рамках ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)). Из них 28 жителям региона вынесли 28 предупреждений.