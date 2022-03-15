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Общество

Горводоканал произвел плановый забор воды в Пскове

15 марта 2022 года, 13:51

Горводоканал произвел плановый забор проб из водопроводной сети Пскова. Об этом предприятие сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

Горводоканал произвел плановый забор воды в Пскове

Фото: МП г. Пскова «Горводоканал»

Инженер-микробиолог и лаборант предприятия побывали на 3-ем переулке Хлебной горки, улицах Ипподромной 74, 87, 97; Александра Невского 3; Торошинской 11; на перекрестке улиц Ветряная и Александра Невского и Проезде Поземского. Они также посетили станцию водоподготовки. В этот день специалисты взяли девять образцов.

Воду отправят на химический и микробиологический анализ в лабораторию псковского «Горводоканала». Данные работы необходимы для контроля и поддержания стабильно высокого качества воды в городской сети, что особенно актуально в период весенних паводков.

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