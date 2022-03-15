К Всероссийской национальной эстафете #россия_мы присоединилась Псковская область

Псковская область присоединилась к Всероссийской национальной эстафете #россия_мы, которая проводится в поддержку российской армии. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации региона.

Целью эстафеты является демонстрация объединяющей силы народов России.

«В России каждая национальность, каждый народ имеет свой уникальный облик. Сейчас в трудное время нам необходимо объединиться», – заявили организаторы эстафеты. Они также добавили, что несмотря на разность языков, существует общий язык танца, на котором говорят и который понимают все народы в России.

Акция стартовала в Ростовской области. К ней уже успели присоединиться Крым, Ставрополь, Белгород, Кубань, Воронеж и Тамбов. Теперь участие в эстафете приняла и Псковская область.

На языке танца хореографический ансамбль «Юность» Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова поддержал российскую армию.