Россияне рассказывают о случаях русофобии в мире

Случаи травли россиян и русскоязычного населения продолжают фиксировать по всему миру ежедневно. Их стало так много, что в Telegram появился специальный канал «Релокейшн», который собирает и фиксирует случаи русофобии — от публикаций в СМИ до историй россиян, оказавшихся за пределами России.

Например, частная клиника в Мюнхене отказалась предоставлять медпомощь россиянам, добавив за компанию белорусов. «Отныне и до дальнейшего уведомления мы не будем лечить у себя граждан России и Белоруссии», — заявили в медучреждении. Новые правила коснутся даже тех пациентов, которые были уже зарегистрированы или нуждаются в неотложной помощи.

Теперь, чтобы получить высшее образование в Европе, недостаточно быть только прилежным студентом. Надо «не быть русским». Профессор чешского университета Martin Dlouhy опубликовал в Facebook пост о том, что не будет допускать русских студентов к занятиям. Профессор отказался учить русских студентов и курировать их дипломные работы. Свое решение он объяснил «индивидуальными санкциями для русских».

«По соображениям совести и моральных принципов я не буду учить русских студентов, я не выдам им ни диплом бакалавра, ни магистра. Я не буду проводить исследования с русскими учеными, а также не буду рецензентом их научных статей», — говорилось в тексте обращения.

Правда, через некоторое время пост был удален.