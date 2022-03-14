14 марта в Псковской области похоронили еще двух военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине

14 марта в Псковской области состоялись похороны еще двух военнослужащих, которые погибли во время спецоперации на Украине. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Военнослужащие Псковского территориального гарнизона майор Алексей Ворсюченко и сержант Павел Богатырев погибли при исполнении воинского долга во время специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принёс искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и подчеркнул, что их семьям будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.

«Вечная память нашим героям», – отметил глава региона.