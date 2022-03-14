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Общество

Капитальный ремонт моста через реку Колотовка начинается в Псковском районе

14 марта 2022 года, 17:07

В Псковском районе на 197-м км федеральной дороги Р-56 «Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков» начинается капитальный ремонт моста через реку Колотовка. 14 марта подрядная организация приступила к установке временных дорожных знаков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Капитальный ремонт моста через реку Колотовка начинается в Псковском районе

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В ходе капитального ремонта подрядчик построит новое искусственное сооружение. Дорожники уложат более двух тыс. кв. м. нового асфальтобетонного покрытия на мосту через реку Колотовку, подходах и сопряжениях. На пешеходных тротуарах уложат тонкослойное полимерное покрытие.

Кроме того, согласно проекту ремонтных работ, подрядчик оборудует новые пролетные строения и опоры, опорные части, два лестничных схода и укрепления откосов, мостовое полотно, щебеночно-мастичные деформационные швы, а также проведут монтаж 92 метров композитного и барьерного перильного ограждения.

На время проведения капитального ремонта для очистки воды с проезжей части построят ливневую канализацию и локальные очистные сооружения. Помимо этого, запланирована также замена существующих деревянных оконных блоков на шумозащитные в близлежащих домах.

Движение транспорта в период капитального ремонта моста через реку Колотовка будет осуществляться по временной объездной дороге и мосту. Работы, согласно контракту, планируют завершить в августе 2023 года.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» убедительно просит водителей быть предельно внимательными во время движения, соблюдать требования дорожных знаков и не препятствовать работе спецтехники», – сообщили в организации.

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