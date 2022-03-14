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Общество

Более 30 псковских стационарных учреждений соцобслуживания продолжают работать в закрытом режиме

14 марта 2022 года, 16:23

В закрытом режиме в Псковской области продолжает работать 31 стационарное учреждение социального обслуживания. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

По словам сотрудников областного комитета по социальной защите, эпидемиологическая ситуация в регионе в настоящее время «не позволяет рисковать» подопечными соцучреждений. 

«В основном это люди 60+ и старше, люди с ограниченными возможностями, которые имеют ряд хронических заболеваний», – подчеркнули они.

В профильном комитете также отметили, что с 15 марта в прежний режим работы выходят ГБУСО «Бобровский дом-интернат для умственно отсталых детей» и ГБУСО «Бобровский дом-интернат для умственно отсталых детей», с 16 марта – Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Великие Луки и Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов.

Кроме того, с 14 марта все Центры социального обслуживания муниципалитетов Псковской области очно принимают граждан в приемные дни.

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