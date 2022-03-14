Опубликован недельный рейтинг цитируемости СМИ Псковской области

Опубликован рейтинг цитируемости СМИ Псковской области по итогам недели с 7 по 13 марта. По данным сервиса «Медиалогия», первое место в этот раз у ПЛН с индексом цитируемости 3,14, второе — у Псковского агентства информации, которому присвоен ИЦ 2,73. На третьей строчке стоит портал luki.ru с ИЦ 0,31.

В ТОП-5 также вошли «МК Псков» (ИЦ 0,08) и ГТРК «Псков» (ИЦ 0,04).

В десятке самых цитируемых оказались два СМИ, которые работают в одном холдинге с ПАИ и «Псковской правдой». Это «АиФ-Псков» и «КП-Псков».

На минувшей неделе псковские издания цитировали такие федеральные СМИ как «Известия», «Невские новости», Regnum, «Фонтанка» и другие.