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Общество

Опубликован недельный рейтинг цитируемости СМИ Псковской области

14 марта 2022 года, 15:41

Опубликован рейтинг цитируемости СМИ Псковской области по итогам недели с 7 по 13 марта. По данным сервиса «Медиалогия», первое место в этот раз у ПЛН с индексом цитируемости 3,14, второе — у Псковского агентства информации, которому присвоен ИЦ 2,73. На третьей строчке стоит портал luki.ru с ИЦ 0,31.

Опубликован недельный рейтинг цитируемости СМИ Псковской области

В ТОП-5 также вошли «МК Псков» (ИЦ 0,08) и ГТРК «Псков» (ИЦ 0,04).

В десятке самых цитируемых оказались два СМИ, которые работают в одном холдинге с ПАИ и «Псковской правдой». Это «АиФ-Псков» и «КП-Псков».

На минувшей неделе псковские издания цитировали такие федеральные СМИ как «Известия», «Невские новости», Regnum, «Фонтанка» и другие. 

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