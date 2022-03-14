Татьяна Кузьмина: Не будет импорта лекарственным препаратов – заместим аналогами

При запрете импорта лекарств в Россию препараты будут заменять отечественными аналогами. Об этом «Псковской правде» сообщила директор управления фармации Псковской области Татьяна Кузьмина.

По ее словам, в регионе сегодня фиксируется ажиотажный спрос на все лекарственные препараты без исключения. «Даже не могу выделить какие-то отдельные группы. Аптеки работают с колес, каждый день идут поставки», – отметила Татьяна Кузьмина, и уточнила, что ажиотаж связан в большей степени с эмоциями, а не с фактами.

Спикер подчеркнула, что повышенной спрос на препараты является причиной пустых полок в аптеках. «Если бы не это, то в аптеках все было бы в достаточном количестве», – отметила Татьяна Кузьмина. Она также сообщила, что на данный момент ни одна из фармацевтических компаний не заявляла об уходе с российского рынка, но уточнила, что из-за логистики могут возникать задержки поставок.

Кроме того, Татьяна Кузьмина заявила, что если в Россию запретят ввоз лекарственных препаратов, то их будут заменять отечественными аналогами. «Отечественная промышленность работает отлично. У нас 60% рынка занимают отечественные препараты, они имеются в каждой группе. А жизнеобеспечивающие лекарства все уже адаптированы», – подчеркнула она.

Директор регионального управления фармации также напомнила, что в стране в настоящее время действует система предельными наценками на препараты, которые входят в перечень жизненно важнейших и необходимых лекарств. На сегодняшний день в данный перечень входят свыше 800 наименований.

Подробнее о том, что происходит на псковском фармацевтическом рынке, читайте в материале.