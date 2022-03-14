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Общество

Полярное сияние запечатлели в небе над Псковской областью

14 марта 2022 года, 14:58

В небе над Псковской области запечатлели полярное сияние. Фотографией и таймлапсом небесного явления поделился Сергей Попов в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Полярное сияние запечатлели в небе над Псковской областью

Фото: Сергей Попов

Северное сияние удалось заснять в регионе в воскресенье, 13 марта, в вечернее время. По словам астронома-любителя, небесное явление жители Псковской области могли наблюдать из-за добравшегося до Земли очередного выброса от Солнца.

«В этот раз глазом было отчетливо видны и столбы, и зеленый цвет свечения», – прокомментировал Сергей Попов и поделился таймлапсом полярного сияния.

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