Полярное сияние запечатлели в небе над Псковской областью

В небе над Псковской области запечатлели полярное сияние. Фотографией и таймлапсом небесного явления поделился Сергей Попов в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Северное сияние удалось заснять в регионе в воскресенье, 13 марта, в вечернее время. По словам астронома-любителя, небесное явление жители Псковской области могли наблюдать из-за добравшегося до Земли очередного выброса от Солнца.

«В этот раз глазом было отчетливо видны и столбы, и зеленый цвет свечения», – прокомментировал Сергей Попов и поделился таймлапсом полярного сияния.