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Общество

13 марта прошли похороны двух псковских военнослужащих, погибших на Украине

13 марта 2022 года, 17:20

13 марта прошли похороны двух военнослужащих Псковского гарнизона, которые погибли при исполнении воинского долга во время военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале.

13 марта прошли похороны двух псковских военнослужащих, погибших на Украине

Глава региона рассказал, что состоялось прощание с капитаном Ильёй Купцовым и сержантом Сергеем Кочетковым.

Михаил Ведерников принес соболезнования близким погибших и сообщил, что их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.

«По мере продвижения российской армии появляется всё больше неопровержимых доказательств, что без применения силы будущее нашей страны было бы под угрозой. Мы в долгу перед теми, кто отдал жизнь за нашу безопасность», – подытожил губернатор.

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