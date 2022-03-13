13 марта прошли похороны двух псковских военнослужащих, погибших на Украине

13 марта прошли похороны двух военнослужащих Псковского гарнизона, которые погибли при исполнении воинского долга во время военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале.

Глава региона рассказал, что состоялось прощание с капитаном Ильёй Купцовым и сержантом Сергеем Кочетковым.

Михаил Ведерников принес соболезнования близким погибших и сообщил, что их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.

«По мере продвижения российской армии появляется всё больше неопровержимых доказательств, что без применения силы будущее нашей страны было бы под угрозой. Мы в долгу перед теми, кто отдал жизнь за нашу безопасность», – подытожил губернатор.