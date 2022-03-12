Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за сплоченность и поддержку российских военнослужащих

«Работает правило: чем больше нас давят, тем сильнее наш ответ», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников напомнил, что всей Псковской области проходят акции «За мир», в ходе которой псковичи проводят флешмобы, делают тематическую подсветку. По его словам, на горе Соколиха под Псковом прошла одна из крупнейших акций, организаторами которой выступил клуб автолюбителей.

«На этом фоне крайне неприятно видеть, как патриотически настроенных людей в соцсетях периодически оскорбляют то боты, то просто неуёмные борцы диванных войск. Хочу сказать им: вы в меньшинстве. Лидеры вашей повестки ярко показали свой характер в последние недели. Ладно, когда критикуют в мирное время, на то и щука в реке, чтобы карась не дремал, но когда вся страна столкнулась с беспрецедентным давлением, когда из чата в чат, и из семьи к семье пересылались слова легендарного Сергей Бодрова, эти горе-оппозиционеры продолжали поливать грязью нашу страну», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что все эти оппозиционеры после выхода закона о фейках удалили ранее размещенную в соцсетях информацию. Их принципиальность, по словам губернатора, исчезла из-за того, что свои слова им было нечем подтвердить.

«Дорогие друзья, не ждите поддержки от тех, кто ненавидит свою Родину. Мы с вами вместе, мы с нашей страной, с нашим президентом и нашей армией. Мы едины и с нами правда, мы победим», – подытожил губернатор Псковской области.