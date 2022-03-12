Малые архитектурные формы установят в общественных пространствах Пскова

В общественных пространствах Пскова установят малые архитектурные формы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Данную тему губернатор региона Михаил Ведерников обсудил в рамках рабочей встречи с главой администрации Пскова Борисом Елкиным.

Концепция благоустройства городских общественных территорий была разработана главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным и специалистами Управления архитектуры и градостроительства региональной администрации.

Борис Елкин сообщил, что малые архитектурные формы появятся в сквере К. И. Кикоина на Октябрьском проспекте, а также в Финском парке.

Губернатор региона положительно оценил предложения по наполнению общественных пространств города малыми архитектурными формами. Михаил Ведерников подчеркнул, что после их установки положительный опыт необходимо и дальше распространить на другие городские пространства.