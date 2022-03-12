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Общество

Дискотеки и кальянные в Псковской области остаются под запретом

12 марта 2022 года, 12:34

Под запретом в Псковской области по-прежнему остаются кальянные и дискотеки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках еженедельного видеообращения к псковичам 12 марта. Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале.

Михаил Ведерников подчеркнул, что с 12 марта в Псковской области сократился перечень ограничительных мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией в связи с распространением коронавируса.

Так, на сегодняшний день в регионе запрещена работа мест общественного питания с полуночи до шести часов утра. Под запретом также остается работа кальянных и дискотек. Проведение массовых мероприятий в Псковской области возможно только при соблюдении всех требований и в случаях, предусмотренных Указом.

Кроме того, в регионе сохраняется обязательное соблюдение масочного режима в общественном транспорте и в общественных местах, а также дистанции и требований по проведению дезинфекции.

«Это самые базовые правила, которые действуют практически с самого начала борьбы с заболеванием. Они позволяют ограничить главные места распространения инфекции», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что основной задачей на данный момент является максимальное наращивание темпов вакцинации от коронавируса, что позволит подойти полностью подготовленными к возможной новой волне.

«Записывайтесь. Особенно это важно для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Помните. Ковид по-прежнему убивает – сделайте всё необходимое, чтобы защитить своё здоровье. Сейчас для этого лучшее время», – обратился к псковичам губернатор Псковской области.

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